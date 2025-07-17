Все тому, що миру не буде без додаткового тиску на Кремль. А ще Трамп повинен визнати, що війна в Україні - це тепер його відповідальність, а не попередників.

Президенту США Дональду Трампу складно визначити, що означає його зовнішня політика "Америка перш за все" в контексті України, до такої міри, що його запідозрили в підтримці Росії.

Як написав у колонці для Foreign Policy старший науковий співробітник Інституту Хадсона Люк Коффі, зараз ситуація почала змінюватися. Зокрема, було оголошено, що буде поставлено зброю американського виробництва на кілька мільярдів доларів, які виділять європейці.

Коффі зазначив, що це дає змогу Трампу балансувати на межі політичного краху зі своїми прихильниками, багато з яких скептично ставляться до збільшення допомоги Україні.

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Водночас Трамп дав Путіну 50 днів на те, щоб він сів за стіл переговорів. Аналітик зазначив, що російські чиновники вже висміюють це, оскільки Трамп і раніше висував подібні ультиматуми, але після закінчення встановленого терміну нічого не відбувалося.

Коффі підкреслив, що проблема полягає у відсутності у Трампа послідовної та реалістичної політики для досягнення поставленої мети - завершити війну в Україні.

"Частина провини лежить на його команді, особливо в Міністерстві оборони", - вважає аналітик.

Коффі навів приклад, що найтривожніший приклад стався, коли Пентагон раптово припинив постачання зброї Україні. Це рішення застало зненацька не тільки Україну та європейців, а й багатьох у Вашингтоні, включно з самим Трампом. Коли його запитали, він, схоже, не знав про це рішення.

Аналітик зазначив, що це необдумане рішення Пентагону припало на важкий час як для України, так і для Трампа. Для України багато хто із затриманих поставок зброї являли собою вкрай необхідні засоби ППО - тоді як РФ била по українських містах. Для Трампа раптова зупинка поставок зброї підірвала рідкісний момент геополітичного імпульсу після успішного саміту НАТО, вирішального удару по ядерних об'єктах Ірану і досягнутого за посередництва США припинення вогню в ірано-ізраїльській війні.

"У сукупності ці кроки могли б створити для Трампа можливість примусити Кремль до переговорів. Натомість раптове припинення поставок зброї Пентагоном подало протилежний сигнал - сигнал про різкі зміни в політиці США і внутрішні розбіжності, тим самим послабивши позиції Трампа в критичний момент. Саме тому важлива заява Трампа цього тижня була насправді настільки важливою", - констатував аналітик.

Він зазначив, що складається враження, ніби Трамп втратив контроль над дипломатичним процесом, який він прагнув реалізувати щодо війни в Україні, і що тепер умови задає Путін.

Крім заяви про військову допомогу, є й інші конкретні кроки, які Трамп може зробити просто зараз, щоб відновити контроль.

Аналітик зазначив, що перший і найважливіший крок - це визнання того, що справедливий і чесний мир відповідає власним інтересам Трампа, оскільки будь-який інший результат серйозно підірве його авторитет як державного діяча за кордоном і його популярність усередині країни.

"Якщо Москва вважатиме, що у неї є успіхи, критики Трампа всередині країни і за кордоном справедливо засумніваються в силі і стратегії його зовнішньої політики.

Також Трампу потрібно відмовитися від думки, що війна в Україні - це "війна Байдена", і визнати, що тепер відповідальність лежить на ньому. Коффі зазначив, що після 6 місяців в Овальному кабінеті заперечення війни більше не є політично обґрунтованим і не сприяє виробленню рішення.

По-друге, Трамп має забезпечити використання всієї вже виділеної допомоги Україні. Він також повинен закликати Конгрес ухвалити новий додатковий пакет допомоги Україні після того, як поточна допомога закінчиться.

По-третє, адміністрації Трампа слід також розробити стратегію розвитку оборонного сектору України та тіснішої його інтеграції з американськими оборонними підрядниками і стартапами у сфері військових технологій:

"Зміцнення оборонної промисловості України - це не тільки доставка зброї на фронт; це одна з найефективніших довгострокових гарантій безпеки України, яка також принесе значну вигоду оборонному сектору США".

Трамп дав Путіну 50 днів

У своїй гучній заяві щодо РФТрамп сказав, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 50 днів, на те щоб він сів за стіл переговорів про закінчення його війни проти України. В іншому випадку він введе санкції.

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