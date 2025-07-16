Трамп представив лише загальну концепцію, а не конкретний план.

Україна та її союзники привітали заяву Дональда Трампа про посилення підтримки України та зміну його підходу до Володимира Путіна. Однак, як пише Reuters, після цієї заяви стала зрозумілою головна проблема цього плану - відсутність чітких деталей.

"Трамп представив лише загальну концепцію, а не конкретний план. За словами 10 чиновників у США і Європі, те, наскільки істотною виявиться підтримка України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто надасть яке обладнання", - пише видання.

Як сказав один із послів Північної Європи у Вашингтоні, "диявол криється в деталях", і тепер головне питання полягає в тому, хто і коли надасть батареї Patriot.

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Де знайти вільний Patriot

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок генсек НАТО Марк Рютте згадав шість країн НАТО - Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду - які готові брати участь у програмі закупівлі зброї.

При цьому джерела в посольствах двох із цих країн у США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про цей план, коли його було оголошено. Навіть близькі союзники США, схоже, дізналися про цю пропозицію в режимі реального часу.

"Ніхто не був заздалегідь проінформований про точні деталі, і я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", - сказав європейський посол.

Американські чиновники зараз ведуть переговори з союзниками по НАТО і оцінюють, хто яку зброю готовий відправити в Україну. Один із чиновників заявив, що адміністрація Трампа вивчає інвентарні запаси НАТО, щоб з'ясувати, що є в наявності. Наступна їхня спроба - переконати союзників подарувати Україні обладнання як якийсь "обмін", сказав чиновник.

Такий обмін може включати відмову від майбутнього приймання військової техніки за програмою іноземних військових продажів або постачання боєприпасів на Україну в обмін на більш ранню дату поповнення запасів.

Крім того, заява Трампа про те, що одна країна має 17 комплексів Patriot, частина з яких будуть відправлені безпосередньо в Україну, викликала подив серед європейських союзників і на Капітолійському пагорбі, зазначають чиновники.

"У жодного члена НАТО, крім США, немає такої кількості систем Patriot, повідомили два джерела, обізнані з ситуацією, що спричинило припущення, що Трамп, можливо, мав на увазі окремі компоненти Patriot, такі як пускові установки або ракети".

Інший чиновник повідомив, що Трамп безпосередньо бере участь у переговорах, хоча поки що вони йдуть "мляво".

"Поки що люди кажуть: "Ми можемо допомогти". Що це означає, ми поки що не знаємо", - сказав він.

Як відреагує Путін

За словами двох американських чиновників, різке посилення риторики Трампа щодо Москви останніми тижнями відбулося на тлі дедалі твердішої впевненості в тому, що Путін відмовляється від переговорів.

Один із чиновників сказав, що Трамп прийшов до розуміння того, що амбіції Путіна виходять за межі Криму і чотирьох східних регіонів України.

"Три російські джерела, близькі до Кремля, заявили, що Путін не припинить війну під тиском Заходу і вважає, що Росія, яка пережила найжорсткіші санкції, запроваджені Заходом, зможе витримати подальші економічні труднощі, включно з погрозою Трампа в понеділок запровадити американські мита на покупців російської нафти", - пише Reuters.

Плани Трампа щодо підтримки України

Президент США вчора оголосив Кремлю ультиматум: якщо протягом наступних 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США введуть "вторинні санкції".

Крім того, США відправлять Україні великий пакет озброєння. Київ коштом Європи отримає 17 батарей Patriot і боєкомплект до них, також планується постачання ракет для винищувачів, а також артилерійських систем.

Водночас не всі союзники із захопленням прийняли цей план. Як пише Politico, Франція не приєднається до ініціативи, оскільки Еммануель Макрон давно закликає європейців створювати власну оборонну промислову базу за рахунок закупівель на місцевому ринку.

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