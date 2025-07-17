Теммі Брюс не стала озвучувати ці дані.

У Державному департаменті США не стали відповідати на питання, скільки країн-членів Північноатлантичного Альянсу погодилися купувати американську зброю для України.

Під час брифінгу прес-секретаря Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс запитали, скільки членів НАТО вже взяли на себе відповідне зобов'язання щодо цих домовленостей. Вона сказала, що не може говорити про це:

"Я не буду обговорювати те, про що ми могли або не могли домовитися чи дипломатично обговорити. І я не в змозі обговорювати те, що може сказати керівництво НАТО".

НАТО купуватиме зброю для України

Як повідомляв УНІАН, днями президент Дональд Трамп оголосив про нову схему: США вироблятимуть та продаватимуть озброєння в НАТО, а самі союзники передаватимуть його Україні.

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За даними західних ЗМІ, йдеться про продаж озброєння вартістю близько 10 мільярдів доларів. Європі продадуть ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Вже підтверджено передачу зенітних ракетних комплексів Patriot.

За словами Трампа, така схема дозволить швидше забезпечити Україну необхідним захистом, не свторюючи фінансове навантаження на бюджет Сполучених Штатів Америки.

Німеччина вже оголосила, що купить для української армії дві системи Patriot. За словами президента Володимира Зеленського, також очікується поставка від Норвегії.

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