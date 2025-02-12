Ударом по устремліннях України стала заява міністра оборони Піта Гегсета.

Президент США Дональд Трамп у середу перевернув трирічну політику США щодо України, заявивши, що він і російський лідер Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення війни в Україні. Про це пише видання The Associated Press.

"Це послало потенційно драматичний сигнал про те, що Вашингтон і Москва можуть працювати над досягненням угоди про припинення бойових дій в Україні, обійшовши уряд цієї країни. Це означало б розрив з адміністрацією Байдена, яка наполегливо наполягала на тому, що Київ буде повноправним учасником будь-яких ухвалених рішень", - ідеться в статті.

Зазначається, що ще одним ударом по устремліннях України стала заява міністра оборони Піта Гегсета у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі про те, що членство в НАТО є нереальним для України, вона має відмовитися від сподівань повернути всю свою територію в Росії, а будь-які гарантії безпеки Києву повинні будуть нести європейські країни.

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"Зеленський спробував зробити сміливе обличчя тому, що багато хто в Україні вважатиме великим розчаруванням. У повідомленні в соціальних мережах він сказав, що в нього була "змістовна розмова" з Трампом, під час якої обговорювали "можливості досягнення миру" і "готовність Києва працювати разом на командному рівні", - зазначає видання.

Контакти Трампа з Путіним і Зеленським

Раніше Трамп оголосив, що в середу поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним про негайний початок переговорів про припинення конфлікту в Україні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Путін під час телефонної розмови запросив Трампа відвідати Москву і погодився, що Москва і Вашингтон повинні працювати разом.

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт розповіла про розмови Трампа як із Путіним, так і з Зеленським: "Це були дуже хороші дзвінки. Вони були дуже позитивними".

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