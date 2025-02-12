Прессекретарка Білого дому Лівітт висловилася про можливий візит президента США в Росію.

У Білому домі поки не готові говорити про можливість очної зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона почала свою промову з оголошення, що президент Трамп поговорив телефоном із Путіним і пізніше із Зеленським. Вона підтвердила, що розмови пройшли дуже добре.

Також вона сказала, що не в курсі будь-яких "попередніх умов" щодо України для зустрічі лідерів РФ і США, але це не означає, що їх зовсім немає.

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"Президент Дональд Трамп поки що не ухвалював рішень щодо візиту до Росії. Однак Дональд Трамп прагне налагодити конструктивні відносини з Росією. Він про це неодноразово заявляв", - зазначила Лівітт.

Вона додала, що Трамп розглядає Путіна як "конкурента в регіоні", але вважає важливим підтримання дипломатичних відносин.

Також, за твердженням прес-секретаря, спецпредставник Трампа Кіг Келллог залишиться важливим членом переговорної групи, а організація об'єднаних націй наразі не є стороною, яка бере участь у мирних ініціативах.

Вона розповіла, що держсекретар США Марк Рубіо і віцепрезидент Джей Ді Венс зустрінуться найближчими днями з президентом України Володимиром Зеленським і перемовлять із ним безпосередньо про можливі питання членства в НАТО, а також про питання, пов'язані з ядерним статусом України.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським

Трамп провів 12 лютого телефонні переговори з Путіним. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що розмова тривала майже півтори години і розповів, що Трампа запросили до Москви.

Після цього Трамп поговорив телефоном із Зеленським. Український президент повідомив, що розмова була про можливості досягти миру, про нашу готовність працювати разом на рівні команд".

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