Президент США висловив надію, що Росія погодиться на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів делегацій України і Сполучених Штатів у Саудівській Аравії 11 березня.

Він, зокрема, висловив надію, що Росія погодиться на припинення вогню, і повідомив, що США зустрінуться із представниками РФ пізніше у вівторок або в середу.

"Тепер ми маємо їхати до Росії, і дуже сподіваюся, що президент Путін (президент Росії Володимир Путін, - ред.) погодиться на це також. Сподіваюся, ми досягнемо згоди. Ми хочемо покласти край війні в Україні", - сказав Трамп.

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Він додав, що якщо вдасться досягти домовленості з РФ, то "це буде чудово". Якщо ж Росію не вдасться змусити припинити вогонь, то "ми просто продовжимо воювати", сказав Трамп.

Президент США також відзначив великий прогрес у відносинах з Україною, порівнюючи візит українського лідера Володимира Зеленського в Овальний кабінет 28 лютого і сьогоднішню зустріч представників США і України.

"Я сподіваюся, ви бачите велике зрушення між останнім візитом, який ви бачили в Овальному кабінеті, і сьогоднішньою зустріччю", - зазначив Трамп.

Також він сказав, що ще раз запросив би президента України Зеленського у Білий дім.

Переговори в Саудівській Аравії 11 березня: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, США відновлюють поставки зброї Україні, а також обмін розвідувальною інформацією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками українсько-американських переговорів у Джидді, Саудівська Аравія. "Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться у документі.

Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів, проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія, сказано в заяві, опублікованій на сайті президента України, за підсумками зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії.

Росія має відповісти на ідею 30-денного перемир'я на фронті, на яке за пропозицією США вже погодилася Україна. Про це на пресконференції в Джидді заявив держсекретар США Марко Рубіо.

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