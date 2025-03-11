Американці переконалися, що українці хочуть миру. Росія має відповісти на пропозицію про перемир'я, вважають американці.

Росія має відповісти на ідею 30-денного перемир'я на фронті, на яке за пропозицією США вже погодилася Україна. Про це на пресконференції в Джидді заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Бойові дії повинні припинитися. Ще раз, хочу сказати, що мета тут - мир. Це мета президента [Трампа]. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, - це сказати "так" на пропозицію українців припинити стрілянину, припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять, це буде найкращим знаком доброї волі, який ми можемо побачити", - заявив глава американської дипломатії.

Рубіо зазначив, що під час подальших переговорів про завершення російсько-українського конфлікту доведеться вирішити безліч питань, зокрема про повернення депортованих дітей та обмін військовополоненими.

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"Але жест доброї волі номер один, який ми можемо побачити з боку росіян, - це побачити пропозицію України і відповісти на неї згодою", - сказав глава Держдепу.

Переговори в Джидді

Як писав УНІАН, за підсумками двосторонніх переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне тимчасове припинення вогню, запропоноване американцями. Причому не тільки в повітрі і на морі, як пропонувалося спочатку, а й на землі.

Також за підсумками зустрічі США заявили про відновлення всієї військової допомоги Україні. Відновляться поставки зброї та обмін розвідувальною інформацією.

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