За його словами, Штатам потрібен президент, який має моральну ясність щодо цієї війни, а зараз він цього не бачить.

Американський конгресмен-республіканець Джон Бейкон, який представляє 2-й виборчій округ штату Небраска у Палаті представників, розкритикував позицію президента Дональда Трампа щодо України.

В коментарі CNN політик сказав, що новий лідер "помилився", назвавши українського президента Володимира Зеленського диктатором, оскільки той був обраний на свою посаду демократичним шляхом. "Президенту потрібен день на перезавантаження - і почати все спочатку. Він зробив поганий поворот. Я думаю, що те, що він сказав, неправильно. І це ганьба".

Конгресмен запевняє, що слова Трампа не відображають погляди всієї Республіканської партії і багато республіканців знають, що слова президента були неправильними.

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"Путін почав це вторгнення. Він - диктатор. Він убив усіх своїх опонентів. Зеленський був обраний законно. Україна є жертвою. І я просив би, щоб наш президент став на бік свободи, на бік демократії, на бік жертви, а не загарбника, і відстоював те, що є правильним".

Бейкон вважає, що відповідь Володимира Зеленського Трампу була тактовною. Він нагадав про військові злочини російських загарбницьких військ в Україні, зазначивши, що Україна має давати відсіч. Політик сподівався, що Трамп буде більш рішучим щодо України, ніж експрезидент Джо Байден, який занадто повільно передавав її війську зброю:

"Я сподівався, що цей президент зробить крок вперед і спробує закінчити цю війну правильним, а не неблагородним шляхом. А те, що ми бачимо сьогодні, не можна назвати благородним способом. Ми стоїмо на боці диктатора, а не на боці демократії".

Зеленський і Трамп обмінялися різкими заявами

Як відомо, останнім часом між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським виникли напруженість та обмін різкими заявами.

Трамп звинуватив Зеленського у відмові проводити вибори та назвав його "диктатором без виборів". Він також стверджував, що Україна отримала від США 350 мільярдів доларів на війну, але не може відзвітувати за половину цих коштів.

Ці висловлювання викликали реакцію як у США, так і в Європі. Європейські лідери наголосили на демократичному обранні Зеленського та підкреслили, що саме Росія розпочала війну.

Зеленський у відповідь сказав, що Трамп перебуває в "інформаційній бульбашці", повторюючи неправдиві наративи, ймовірно, російського походження.

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