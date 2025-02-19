Він вважає, що Трампа дезінформували з приводу нібито низького рейтингу президента України.

Саме Росія розповсюджує дезінформацію про низький рейтинг президента України, бо хоче змінити його, але зараз це їй не вдасться.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання з приводу слів президента США Дональда Трампа, який сказав, що необхідні вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського в Україні – 4%.

Він зазначив, що ніколи не коментує рейтинги. "Якщо коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів, то це може свідчити, що йде якесь політичне змагання, ідуть вибори, а в нас такого немає", - сказав Зеленський.

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Він нагадав, що сьогодні зранку вийшло дослідження КМІС, де сказано, що 57% опитаних довіряють президенту України. "Якщо хтось хоче поміняти мене прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", - наголосив Зеленський.

За його словами, дані про 4% підтримки президента України є дезінформацією. "Вона йде від Росії. Ми розуміємо це і в нас є докази, що ці цифри обговорююся між США і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою до нього відносимося як до лідера американського народу, який ми дуже поважаємо, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що питання навіть не в тому, яка в нього підтримка, а те, що не це на першому місці в українців. За його словами, сьогодні важливо для українців як захиститися від російських обстрілів. Зеленський наголосив, що це питання не піднімається на переговорах, як і щодо повернення полонених. Він зазначив, що на його питання щодо збільшення систем "Петріот" для захисту українців від обстрілів РФ відповіді від США не почув, хоча постійно запитує. "Це ті питання, які дуже актуальні і мають найбільші рейтинги в будь-яких соцопитуваннях", - сказав Зеленський.

За його словами, дуже важливо зараз подивитися не тільки рівень довіри в соцопитуваннях до президента України, але й до президента США Трампа, президента Польщі Туска, президента Туреччини Ердогана. Пообіцяв оприлюднити ці цифри для того, щоб подолати "дезінформаційне коло навколо президента Трампа".

За його словами, багато до цього доклалися і представники Угорщини, політики Словаччини. Він зазначив, що все це робиться для того, щоб Україна була слабкою, а для нас важливо довести правду.

Останні новини щодо виборів

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував перші офіційні переговори між американською та російськими сторонами, а також зробив низку заяв про війну в Україні та можливий мир.

Трамп підтримав проведення виборів в Україні, зазначивши, що підтримка президента Володимира Зеленського серед українців "впала до 4%".

Він зазначив, що якщо сідати за стіл переговорів, то тут вже український народ вирішить, бо вже давно не було виборів. За його словами, це не Росія каже Україні, що треба вибори, це "об'єктивна ситуація".

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Такі дані опитування Київського міжнародного інститут соціології (КМІС), яке було проведено продовж 4-9 лютого 2025 року. При цьому, не довіряють президенту України – 37% опитаних. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Якщо дивитися в регіональному вимірі, то найбільша довіра у Зеленського в Центрі України- 62%, не довіряють – 32%. На Заході України цей показник відповідно -57% і 36%, а на Півдні – 55% і 38%, на Сході – 55% і 41%.

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