На думку аналітика, Кремль планує не широкомасштабну війну, а обмежену гібридну агресію, яка знищить авторитет НАТО.

Прогнози про початок збройного конфлікту між РФ і НАТО через 6-10 років є надто оптимістичними. Усе може початися раніше, просто це не буде повномасштабна війна, як в Україні. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив директор берлінського центру European Resilience Initiative Center Сергій Сумленний.

Він зазначив, що Кремль чудово усвідомлює неможливість повної перемоги над блоком НАТО у конвенційній війні. Але з іншого боку Москва також бачить неготовність НАТО воювати з РФ до повної перемоги. На думку Сумленного, за таких умов Росії і не потрібна військова перемога над Альянсом.

"Треба лише продемонструвати його (НАТО) нездатність захистити своїх членів. Для цього достатньо спровокувати зіткнення, у якому НАТО обере внутрішньополітичні дискусії, а не військову відсіч. Ідеальна можливість буде, коли головного гравця НАТО нейтралізовано. Для цього росіяни чекають на обрання Дональда Трампа", – каже аналітик.

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Сумленний також наводить можливий сценарій такого конфлікту між Росією і НАТО.

"Росія здійснює політичний тиск на країни Балтії або Польщу. Паралельно сигналізує: "Ми не хочемо нападати, ми прагнемо лише захистити інтереси". Після того, як інтереси "не поважають", роблять "обмежений удар". Заявляють: "Ми лише заходимо у Вільнюс, і нам більше нічого не треба. Ви ж не хочете через це починати Третю світову?". Поєднання шантажу, погроз, брехні, розповсюдження відчуття, що загроза не стосується великих країн, лише маленьких, які самі винні", – пояснює він.

На думку Сумленного, якщо НАТО залишиться осторонь за такого розвитку подій, то у багатьох країнах постане питання, навіщо їм залишатися у складі Альянсу. Він зауважив, що цей сценарій не є прогнозом, це російське бачення, як все може виглядати.

"Це – російські мрії. Я не можу сказати, що вони небезпідставні. Зараз не знаю, а три роки тому за жодний "Вільнюс" Шольц не воював би", – зауважує аналітик.

Експерти прогнозують напад РФ на країни НАТО

Як писав УНІАН, у листопаді авторитетний аналітичний центр "Німецьке товариство зовнішньої політики" змоделював сценарій російської агресії проти країн НАТО. Моделювання базується на гіпотетичній відправній точці, де гаряча фаза війни в Україні завершилася або поразкою України, або переходом у заморожений конфлікт.

На думку аналітиків, якщо Росія не зазнає воєнної поразки в Україні та не почне внутрішню політичну трансформацію, то вже за 6-10 років вона повністю відновиться від отриманих в Україні втрат. Більше того, з огляду на процеси, що відбуваються в Росії, вона здатна в такому випадку збільшити свій воєнний потенціал до того рівня, який дасть їй змогу розпочати повномасштабну війну проти НАТО.

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