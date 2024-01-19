Він зазначив, що цілком довіряє думці німецьких експертів, які почали попереджати про таку ймовірність.

Збройний конфлікт між членами НАТО і РФ можливий, і такий сценарій може розвернутися вже через п'ять-вісім років.

Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Tagesspiegel. Як зазначив чиновник, поки він не вважає напад РФ ймовірним, але схильний довіряти думкам експертів, які допустили ймовірність настання війни в найближчі п'ять або вісім років.

"Ми чуємо погрози від Кремля майже кожен день, останнім часом знову на адресу наших друзів в країнах Балтії. Тому ми повинні враховувати, що одного разу РФ може напасти навіть на країну НАТО", - висловив думку Пісторіус.

Німецький міністр також зазначив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" і закликати збройні сили країни бути готовими до такого сценарію.

Можлива війна НАТО і РФ

У кілька крайніх днів стали все голосніше звучати заяви про те, що в майбутньому можлива війна РФ з країнами НАТО. Наприклад, 17 січня держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що у президента РФ Володимира Путіна агресивні задуми, що тягнуться далеко за межі України і нерівний час він наміриться напасти на одну з країн НАТО. "... Якщо він нападе на країну НАТО, ми будемо зобов'язані допомогти їй відповідно до ст. 5 Договору про НАТО", - пояснив Блінкен.

Також днями глава військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що країнам-членам НАТО не слід розраховувати на те, що вони продовжать жити в мирі, їм потрібно готуватися до війни з РФ, яка торкнеться цивільних.

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