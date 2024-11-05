Зокрема президент Сербії згадав про бойові дії на Близькому Сході та війну в Україні.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що президентські вибори в США можуть принести мир або продовження війни, яка переросте у Третю світову. Про це він сказав в інтерв'ю BSC happy portal.

"Може статися, що ці вибори принесуть мир або продовження війни, що призведе нас до 3-ї світової війни", - сказав він.

За словами Вучича, він не впевнений, хто саме переможе на цих виборах, адже відрив невеликий.

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"Трамп провів надзвичайно успішну кампанію, кращу, ніж Камала Гарріс, останні три дні, я не думаю, що він виконав роботу найкраще. Чи мав він достатню перевагу, я все-таки вважаю, що він був трохи ближчим до перемоги. Але я переконаний, що у Камали буде більше голосів", - зауважив президент Сербії.

Зокрема Вучич згадав і про війну в Ізраїлі:

"Не забувайте, що Ізраїль має 6 бомбардувальників. Якщо Іран помститься Ізраїлю та оголосить про це, я припускаю, що якщо Камала переможе, Джо Байден, як переконаний сіоніст, захоче, щоб його пам’ятали, що він знищив Іран".

Сербський лідер наголосив, що США мають близько 48% світових військових сил, а Росія має сильнішу армію порівняно зі своєю економічною, демографічною та політичною силою.

"Вона не мала, але її військова міць значно більша, і Росія завжди безперечна серед двох-трьох світових держав. Америки, Росії та Китаю. Трамп не зможе це зупинити. Я вже здогадуюсь, у чому полягає ідея Трампа. Це розумна ідея стратегічно, але складна, розділити Росію та Китай. Тактично, думаю, ідея буде дещо іншою. Якщо він переможе, а це великий знак питання, він спробує посварити Росію і Китай, тому що він знає, що Китай є його головною перешкодою, і він намагатиметься повільно залучати росіян через мир, через інші відносини", - вважає Вучич.

Також президент Сербії додав, що Україна не зможе обійтися без США у війні з РФ.

Інші заяви про Третю світову війну

Раніше керівник найбільшого комерційного банку США JP Morgan Джеймс Даймон заявив, що теперішні війни в Україні та на Близькому Сході вже знаменують початок Третьої світової війни. За його словами, РФ, Північна Корея та Іран є "віссю зла", яка разом із Китаєм завдасть шкоди інституціям, таким як НАТО.

Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, коли може початися Третя світова війна. За його словами, такі концепції, як "віддайте Росії територію і на цьому все закінчиться" треба перестати розглядати, адже насправді це не завершить конфлікт.

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