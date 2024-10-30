За словами Джеймса Даймона, масштабний світовий конфлікт - це не питання "якщо", а питання "коли".

Нинішні війни в Україні та на Близькому Сході вже знаменують початок третьої світової війни. Про це заявив керівник найбільшого комерційного банку США JP Morgan Джеймс Даймон, повідомляє Newsweek.

Він назвав Росію, Північну Корею та Іран "віссю зла", яка разом із Китаєм завдасть шкоди інституціям, таким як НАТО.

"І вони говорять про те, щоб зробити це зараз. Вони не говорять про очікування 20 років. Тому ризик цього надзвичайно великий, якщо ви читаєте історію", - зазначив мільярдер.

Відео дня

За його словами, через це масштабний світовий конфлікт - це не питання "якщо", а питання "коли":

"Третя світова війна вже почалася. У вас уже є битви на землі, які координуються в кількох країнах".

Даймон також сказав, що Сполученим Штатам потрібно уникати наївності та дозволяти більшим глобальним подіям розгортатися без будь-якого втручання.

"Те, про що ми повинні думати, це те, що ми не можемо ризикувати, що це вирішиться само собою. Ми повинні переконатися, що ми беремо участь у виконанні правильних речей, щоб вирішити це належним чином", – додав Даймон.

При цьому, за його словами, існує ймовірність, що загроза нової світової війни з часом може зменшитися, але наслідки можуть бути жахливими, якщо все продовжуватиметься так, як є.

"Я говорю про ризик для нас, якщо ці речі підуть на південь. Ми запускаємо сценарії, які вас шокують. Я навіть не хочу про них згадувати", - сказав банкір.

Він також наголосив на загрозах з боку Росії як ядерної держави і назвав це найбільшим ризиком, з яким стикається людство:

"У нас ніколи не було ситуації, коли людина погрожує ядерним шантажем: "Якщо ваша армія почне перемагати, ми розгортаємо ядерну зброю". Це не зміна клімату, це розповсюдження ядерної зброї. Ми повинні бути дуже обережними щодо того, чого ми намагаємося досягти в найближчі пару років".

Загроза третьої світової війни

В Офісі президента України висловилися про те, в який момент почнеться третя світова війна. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, сьогодні вже очевидно, що війна в Україні - це глобалізований конфлікт альянсів про правила глобальної поведінки.

Як сказав Подоляк, "ці концепції, мовляв, "віддайте Росії територію і на цьому все закінчиться" треба закінчувати, тому що це тільки почнеться".

Вас також можуть зацікавити новини: