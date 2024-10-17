Театр сьогоднішніх воєн і майже воєнних епізодів охоплює шість з 24 часових поясів земної кулі.

Третя світова війна вже триває – вона розпочалася у проміжку між початком повномасштабної агресії Росії проти України в лютому 2022 року і захопленням Криму в 2014 році. Але кандидати у президенти США цей факт безрозсудно ігноруюють.

Про це пише у колонці для The Washington Post колумніст, володар Пулітцерівської премії Джордж Ф. Вілл. Він нагадав, що участь США у Другій світовій війні фактично почалася з агресивного, і навряд чи нейтрального, патрулювання військово-морськими силами північноатлантичних судноплавних шляхів, від яких залежала Британія.

"А участь США у Третій світовій війні почалася ще до рішення цього тижня відправити до Ізраїлю сучасну систему протиракетної оборони і близько 100 військовослужбовців для її експлуатації. Сполучені Штати надають розвіддані і зброю Ізраїлю і Україні, оскільки ці країни, як і Британія в 1940 році, борються за своє виживання і нашу цивілізацію", – пише він.

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Тим часом північнокорейські військові інженери допомагають Росії запускати балістичні ракети по Україні. Солдати КНДР вже зазнали втрат – сили Кім Чен Ина були ліквідовані під час одного з ударів по території РФ.

"Від західного кордону Росії до вод, де Китай агресивно зазіхає на суверенітет Філіппін, театр сьогоднішніх воєн і майже воєнних епізодів охоплює шість з 24 часових поясів земної кулі. Так виглядає "шторм, що наближається" (назва першого з шести томів мемуарів Вінстона Черчилля про Другу світову війну) світової війни", – пише Вілл.

І, на думку колумніста, кандидати у президенти США демонструють "безрозсудне ігнорування" ситуації. Жоден з них не продемонстрував бодай якихось ознак усвідомлення того, що відбувається, не кажучи вже про серйозні роздуми про зростаючу глобальну пожежу.

"Цей світовий безлад визначатиме репутацію адміністрації Байдена-Харріс більше, ніж екстравагантні витрати (без урахування оборони). А цього року Віктор Орбан – близький до Путіна прем'єр-міністр Угорщини, який виступає проти допомоги Україні – двічі за 125 днів відвідав Трампа в Мар-а-Лаго", – констатував автор.

Третя світова: інші думки

Французький філософ, письменник, кінорежисер-документаліст, політичний журналіст і воєнний кореспондент Бернар-Анрі Леві вважає, що світ вступив у нову глобальну війну. На його думку, головні лінії фронту – це Україна та Ізраїль, а Тайвань незабаром стане третім фронтом.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник теж вважає, що Третя світова вже розпочала. За його словами, ялтинська система міжнародних відносин "зруйнована в нуль".

На думку Черника, Третя світова буде саме силовою боротьбою між демократіями та тираніями. І переможуть у ній ті, хто підготується найкраще.

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