Путін продовжує використовувати ядерні погрози, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу.

Президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози в рамках своєї триваючої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Під час виступу перед російськими офіцерами 21 червня Путін заявив, що Росія планує й надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримувати баланс сил у світі. Путін зазначив, що Росія також працює над збільшенням своїх звичайних бойових можливостей і оборонно-промислового виробництва", - йдеться у звіті.

Крім того, Путін під час пресконференції у В'єтнамі 20 червня заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських військ на полі бою в Україні призведе до "кінця війни".

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"Путін, можливо, помилково прирівняв поразку Росії в Україні до екзистенціальної загрози російській державі, щоб послатися на "винятковий випадок", у якому наявна російська ядерна доктрина допускає використання ядерної зброї", - зазначає ISW.

Заяви Путіна, судячи з усього, є продовженням його недавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з протидії російському вторгненню.

Водночас, підкреслюють аналітики, ядерні загрози є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними особами, які приймають рішення, і малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації.

Ядерні загрози РФ

У травні колишній президент РФ, чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував ядерні навчання РФ. За його словами, лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати".

Водночас експерти вважають, що Росія використовуватиме ядерну зброю незалежно від того, чи буде Захід озброювати Україну.

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