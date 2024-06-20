При цьому російський диктатор відмахнувся від критики угоди між КНДР і РФ з боку Південної Кореї.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може передати Північній Кореї високоточну зброю у відповідь на посилення військової підтримки України з боку західних країн.

"Виступаючи перед журналістами в Ханої наприкінці дводенної поїздки до Азії в четвер, Путін сказав, що Москва може постачати зброю в інші країни після підписання нового стратегічного партнерства з Північною Кореєю, яке включає пункт про взаємну оборону", – йдеться у матеріалі Financial Times.

Зазначається, що кремлівський правитель також сказав, що в РФ розглядають можливість своєї ядерної доктрини. Путін додав, що наразі "немає необхідності" в превентивному ядерному ударі, перспектива якого не відображена в доктрині.

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При цьому російський диктатор відмахнувся від критики угоди між КНДР і РФ з боку Південної Кореї. За його словами, цей пакт загрожуватиме Сеулу лише в тому випадку, якщо той плануватиме "агресію" проти Північної Кореї.

Угода між КНДР і Росією: ключове

19 червня російський диктатор Володимир Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР, де зустрівся з Кім Чен Ином. Під час цього візиту країни підписали угоду про співпрацю.

Договір передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Водночас Путін зауважив, що Росія "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР".

На документ уже відреагували в Офісі президента України. Михайло Подоляк зауважив, що договір між РФ та Північною Кореєю – це одностороннє і найбільш нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР.

Водночас у Південній Кореї планують переглянути можливість передачі озброєння Україні. Раніше Сеул надавав країні фінансову та гуманітарну допомогу, але через підписаний між Москвою та Пхеньяном договір, може змінити позицію щодо поставок озброєння.

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