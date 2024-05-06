Путініст обіцяє завдати удару по Єлисейському палацу.

Колишній президент РФ, чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів образами на адресу західних лідерів і "ядерними" погрозами на заклики відправити для надання допомоги Україні іноземних військових.

Він стверджує, що лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати". Зокрема, Медведєв погрожує, що "відповідь" буде не на території України.

"У цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг стріт-10. Настане світова катастрофа. Це, до речі, змогли зрозуміти Кеннеді і Хрущов понад 60 років тому. Але ніяк не хочуть усвідомити нинішні ті, хто дорвався до влади на Заході... І саме тому сьогодні Генштаб розпочав підготовку до навчань, включно із заходами щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї", - заявив Медведєв. Відео дня

Він назвав "хором безвідповідальних негідників" заяви низки відомих людей про необхідність допомогти українцям відстояти свою незалежність. Під "роздачу" екс-президента РФ потрапили, зокрема, представники "західної політичної еліти". Він також заперечує існування української держави, громадян України називає "бандерівцями", а західних лідерів звинувачує в деградації.

"Тепер у ньому (у "хорі" - УНІАН) представники Конгресу США, французьке і британське керівництво, окремі безумці з Прибалтики і Польщі. Вони ж закликають активно застосовувати свою ракетну зброю, поставлену ними бандерівцям, по всій території Росії. І це не весняне загострення, а цинічний розрахунок на політичні дивіденди", - заявив Медведєв.

Ядерні навчання в РФ

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що російські військові проведуть навчання, під час яких відпрацюють застосування нестратегічної ядерної зброї . У них візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, авіація і сили військово-морського флоту, їхня мета - "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань", а також "практичне відпрацювання питань підготовки і застосування нестратегічної ядерної зброї".

Як заявило Міноборони РФ, навчання проведуть "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави". За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, ідеться про заяви про готовність відправити війська в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: