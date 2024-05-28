Європейські генерали стурбовані тим, що британська армія не зможе нічим допомогти в боротьбі з Росією, якщо почнеться конфлікт.

Європейські генерали і дипломати стурбовані скороченням армії Великої Британії і тим, чи достатньо вона велика, щоб протистояти конфлікту "високої інтенсивності".

Як пише The Times, уряд Британії заявив, що до 2025 року скоротить армію з 82 000 до 73 000 осіб, що стане найменшим показником з часів Наполеона. Ця мета вже майже досягнута: чисельність армії становить 73 190 осіб, оскільки з армії йде більше солдатів, ніж набирається.

Як зазначає видання, високопоставлені американські генерали і раніше ставили під сумнів статус Великої Британії як бойової сили вищого рівня і попереджали, що Велика Британія більше не може покладатися на США, щоб заповнити прогалини у своєму потенціалі. Тепер кілька високопоставлених європейських діячів висловили побоювання, що армія не буде достатньо великою, щоб допомогти в боротьбі з Росією, якщо почнеться конфлікт.

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"Є побоювання з приводу британської армії. Ми бачимо, що вони стикаються з труднощами щодо людських ресурсів, а також можливостей обладнання. Найближчими місяцями кількість солдатів буде скорочуватися", - сказав один з європейських генералів.

За словами військових, існує проблема з чисельністю всіх європейських армій, враховуючи, що найближчими роками їм доведеться зіткнутися з Росією: "Головна проблема полягає у здатності армії протистояти конфлікту високої інтенсивності. У вас має бути маса, у вас мають бути цифри. В Україні ви можете бачити, що у нас повинна бути маса, щоб битися з російською армією", - додали вони.

Велика Британія раніше заявила, що може розгорнути дві дивізії - 1-шу дивізію, яка є підрозділом глобального реагування армії, що складається з більш ніж 30 000 осіб, і 3-тю дивізію, бронетанкову дивізію приблизно такої ж чисельності.

"Однак у реальності члени парламенту і військові експерти попереджають, що Британії буде важко розгорнути бойову дивізію відповідно до плану через брак ресурсів. Вважається, що її армія не володіє такими важливими можливостями, як артилерія і протиповітряна оборона", - зазначає The Times.

Міністри і військові начальники раніше не зважали на чисельність армії, кажучи, що її ефективність і доступність важливіші. Однак один європейський дипломат сказав, що "мобільність - це ключовий фактор, але розмір, безумовно, має значення".

Загроза війни ЄС і Росії

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі агресивних дій РФ в Україні та погроз правителя Кремля Володимира Путіна, що повторюються, Європейський Союз повинен підготуватися до можливої війни і вжити заходів для спільного озброєння.

У квітні The Times писала, що на Європу насувається буря війни. Якщо Росія досягне успіху в Україні, є побоювання, що Путін продовжить вторгнення в сусідні держави ЄС.

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