Для збереження миру на континенті ЄС має інвестувати в оборону.

На тлі агресивних дій РФ в Україні та погроз правителя Кремля Володимира Путіна, що повторюються, Європейський Союз має підготуватися до можливої війни та вжити заходів для спільного озброєння.

"Той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати", - заявила в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk у неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку цитує DW.

Вона також наголосила на важливості послідовної підтримки України та зміцнення власної обороноздатності.

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"Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону", - пояснила голова Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн нагадала про "гібридні атаки" Росії, зокрема нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою соцмереж.

Вона також відзначила позитивний ефект зміцнення обороноздатності ЄС на економіку самого блоку й оцінила пропозицію Польщі та Греції створити спільну ППО.

"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", - пояснила глава ЄК.

Загроза Третьої світової війни

Член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, зауважив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року завершилась друга Холодна війна і розпочалась Третя світова. Вона може тривати або до завершення російсько-української війни, або перекинеться на інші країни.

У квітні The Times писала, що до Європи насувається буря війни, і якщо Росія досягне успіху в Україні, є побоювання, що Путін продовжить вторгнення в сусідні держави ЄС.

У травні Bloomberg писав, що війна в Україні розділила світ. Бойові дії в Україні стали першим глобальним конфліктом нової холодної війни. Два величезні альянси побічно, але зіткнулися на полі бою в Європі.

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