Понад 10 000 діючих моряків, солдатів і льотчиків британської армії не можуть вирушити на війну, оскільки їх визнано непридатними за станом здоров'я.

Понад 10 000 діючих моряків, солдатів і льотчиків британської армії не можуть вирушити на війну, оскільки вони визнані непридатними за станом здоров'я. Крім того, близько 15 000 військовослужбовців можуть бути розгорнуті з певними обмеженнями за медичними показаннями.

Як пише The Times, загалом більш ніж п'ята частина солдатів і офіцерів британської армії не здатні брати участь у бойових діях без будь-яких обмежень, такі дані оприлюднив міністр у справах ветеранів Британії Ел Карнс.

Загалом в армії 16 335 солдатів або "не можуть бути розгорнуті за медичними показаннями", або "можуть бути розгорнуті обмежено за медичними показаннями". Це становить 23 відсотки від загальної кількості 71 340 військовослужбовців. Тільки 55 005 солдатів в армії вважаються повністю готовими до розгортання.

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У випадку Королівського флоту 2922 моряки взагалі не можуть вийти в море, а 2363 вважаються за медичними показаннями обмежено придатними до розгортання. При цьому в Королівських ВПС найвища частка персоналу, класифікованого як непридатний до розгортання за медичними показаннями - 3721 особа з 27 969 загалом, що становить 13 відсотків від чисельності сил.

Раніше Карнс сказав, що вся британська армія буде вбита або поранена протягом шести місяців або року війни при зіткненні з таким супротивником, як Росія.

"З армією в 55 000 регулярних солдатів, виходячи з показників російських втрат близько 1500 осіб на день в Україні, армію фактично буде знищено трохи більше ніж за місяць", - підкреслює The Times.

Підготовка Британії до можливої війни

Раніше The Times писав, що на Заході зростають побоювання, що Україна програє війну проти РФ, тому найближчими роками Путін може вторгнутися до Східної Європи. За словами воєначальників, Великобританія має бути готовою до конфлікту у 2027 році.

Водночас міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс попередив, що всю британську армію буде знищено не більше ніж за рік, якщо її залучать до великого конфлікту з таким противником, як Росія.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявляв, що росіяни зможуть виснажити європейську систему ППО всього за 2-3 місяці.

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