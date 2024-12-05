Глава ЗС Британії попередив про ризик ядерної війни.

На Заході зростають побоювання, що Україна програє війну з Росією і що Володимир Путін може вирішити вторгнутися у Східну Європу найближчими роками. Як пише The Times, на думку воєначальників, Великобританія має бути готовою до конфлікту в 2027 році.

Зокрема, генерал сер Джеймс Еверард, який обіймав посаду заступника верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі вважає, що, якщо Росія почне війну з НАТО, то Путіну буде розумно завдати удару до 2027 року, перш ніж НАТО встигне зміцнити свою оборону.

Еверард сказав, що армії повинні бути в змозі підтримувати бойову міць, додавши: "Ми знаємо, що невеликі армії знищуються на ранніх стадіях конфлікту".

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При цьому міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс попередив, що вся британська армія буде знищена не більше ніж за рік, якщо буде залучена у великий конфлікт з таким противником, як Росія.

"У масштабній війні - не обмеженій інтервенції, а схожій на війну в Україні - наша армія, наприклад, за нинішніх показників втрат, буде витрачена... протягом шести місяців або року", - зазначив він.

Водночас глава Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, виступаючи зі щорічною лекцією в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, попередив про загрозу ядерної війни.

Він зазначив, що світ зараз перебуває на зорі "третьої ядерної ери", і перспективи майбутнього "більш спірні, більш неоднозначні та більш небезпечні, ніж раніше", водночас зараз повністю відсутні будь-які "запобіжники" безпеки.

Захід готується до війни з Росією

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявляв, що захід не готовий до широкомасштабної війни з Росією. На його переконання, росіяни зможуть виснажити європейську систему ППО всього за 2-3 місяці.

Також ЗМІ писали, що Європа втратила час на підготовку до війни з РФ, який їй дав героїчний опір українців. Оглядач The Times Едвард Лукас зазначає, що Європа "скандально погано" підготовлена до можливого російського вторгнення, і Путін про це знає.

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