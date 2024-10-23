Повідомляється, що повномасштабна війна в Україні може перерости в більш глобальне протистояння через відправку військ КНДР на допомогу Росії.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну може перерости в Третю світову війну залежно від того, яка реакція буде від світових союзників України у відповідь на відправку Північною Кореєю своїх військових на допомогу РФ, пише The Telegraph.

ЗМІ нагадало про те, що КНДР попередньо може відправити окупантам на допомогу близько 11 тисяч військових. Це, за словами журналіста, "є останнім і найстрашнішим нагадуванням" про те, що війна триває не лише між Росією та Україною.

Тож незабаром інші країни по обидва боки війни можуть наслідувати приклад Північної Кореї, зокрема, Велика Британія та Франція, які раніше вже говорили про таку можливість.

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"Тепер це глобальна війна, потенційно світова війна. Очевидно, що російські лідери та їхні союзники в Ірані, Північній Кореї та - меншою мірою - Китаї розуміють ставки. Менш очевидно, що це розуміють союзники України по НАТО", - йдеться в матеріалі.

Крім того, зазначається, що Південна Корея теж може бути "втягнута" у війну через зростаючу роль КНДР у союзництві з Росією. Раніше Південна Корея надавала Україні гуманітарну допомогу та артилерійські снаряди, проте незабаром це може змінитися. На надзвичайному засіданні Ради нацбезпеки вищі посадові особи Республіки Корея пообіцяли посилити власну участь у війні в Україні - у відповідь на дії КНДР.

Відомо, що Південна Корея продовжує бути одним із лідерів у виробництві та експорті озброєння - це стосується і танків, і артилерії. Проте в матеріалі йдеться про те, що Україна не повинна "будувати свою стратегію навколо того факту, що Південна Корея більше оцінює наслідки дедалі глобальнішої війни, ніж країни НАТО".

Північнокорейські війська у війні проти України - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін може обійтися без мобілізації в РФ. У цьому йому допоможуть війська КНДР. Адже вже зараз йдеться про 10 тисяч військових із Північної Кореї, що відповідає місячній потребі армії РФ, за словами експерта.

Крім того, вже завтра перші військові з КНДР будуть у Курській області, - заявляв Кирило Буданов 22 жовтня. Однак ще невідомо, в якій кількості відбуваються переміщення.

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