В Росії почали виробляти укриття від ядерного вибуху: схема

У експертів є питання щодо того, чи дійсно в такому сховищі можна розмістити багато осіб і при цьому вони будуть відчувати себе у безпеці.

Росіяни заявили, що почали серійно виробляти мобільні укриття "Куб-М", які мають захистити, зокрема, від ядерного вибуху. Експерти Defense Express спробували розібратись, чи дійсно це так.

Сам "Куб-М" являє собою модульне укриття, до складу якого входять два стандартні контейнери.

Згідно із задумкою, в одному з них зможуть знаходитись 54 особи, у той час як інший є технічним модулем, в якому буде туалет, фільтраційні установки та дизель-генератор. Строк автономного функціонування складає 48 годин.

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Весь "захист" забезпечують бетонні блоки, розміри яких складають приблизно 400 х 600 мм. Їх встановлюють навколо контейнерів із відступом у 10 см, який має заповнити пісок.

При цьому на фото від російського МЧС такі укриття не повністю обкладають бетонними блоками, що практично повністю нівелює концепцію, адже у цьому разі немає захисту ані від ударної хвилі, ані від радіації. Двері укриття також не обкладають блоками, що робить конструкцію ще більш вразливою.

До того ж спеціалісти звертають увагу на умови проживання в самому 12-метровому контейнері, акцентуючи увагу на тому, що 54 особам там буде дуже тісно.

Розгадка проекту може бути тривіальною – перед нами черговий російський "схематоз". Достатньо сказати, що вартість одного укриття становить 380 тис доларів. І це не вираховуючи вартості монтажних робіт та транспортування.

Не можна виключати й того, що декілька таких укриттів будуть "кочувати" по російській території, являючи собою сучасний аналог "потьомкінських сел" часів Катерини II-ї.

Укриття в Україні – що треба знати

Нагадаємо, у минулому році в Україні почав працювати офіційний сайт, на якому можна дізнатись про усі укриття, які є в країні. З наявною інформацією можна ознайомитись за посиланням www.ironshelter.gov.ua.

Пізніше експерти з’ясували, що жодне з понад 4 тис сховищ, які значились на той момент на сайті, як такі, що приведені до норми, насправді не відповідали вимогам і не могли гарантувати безпеку у повній мірі.

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