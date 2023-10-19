Цього року привели до ладу майже 3900 таких об'єктів.

В Україні запрацював офіційний портал "Залізне укриття" з інформацією про всі об'єкти цивільного захисту в державі, які є доступними для громадян. Він доступний за посиланням www.ironshelter.gov.ua.

"Ми запускаємо сьогодні робочий портал "Залізне укриття", на якому можна постійно знайти інформацію про те, які укриття вже приведено у порядок, які буде приведено", - повідомив під час презентації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, станом на сьогодні у фонді захисних споруд цивільного захисту налічується 61 803 укриття. Цього року з них привели до ладу 3891 об'єкт за 5,2 мільярди гривень. До кінця року планують завершити ремонтні роботи ще у 2956 укриттях за 1,4 мільярди гривень.

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"Разом за цей рік ми зробимо 6847 укриттів. Це трошки більше ніж 10% всього фонду укриттів у країні", - зазначив міністр.

Також він додав, що згодом інформація про укриття буде доступною не тільки на офіційному порталі, а й в "Дії".

Проблема з укриттями

1 червня в Києві під час повітряної тривоги біля одного з укриттів в Деснянському районі загинули дві жінки і дитина. Під час обстрілу вони не змогли сховатися через зачинені двері укриття.

Наступного дня президент Володимир Зеленський доручив Олександру Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.

За тиждень Камишін інформував, що у Києві перевірили 73% від загального фонду укриттів і більшість з них залишаються без вільного доступу. З числа перевірених, 35% - не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.

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