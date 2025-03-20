При цьому президент зазначив, у Литви буде менше часу на підготовку, якщо санкції проти Росії знімуть.

Литва готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року. Про це заявив президент Литви Гінатас Науседа у четвер, 20 березня, повідомляють Новини.LIVE.

Журналіст нагадав, що багато політиків та експертів прогнозують напад Росії на країну НАТО до 2030 року. Науседу запитали, чи вважає він цей прогноз реалістичним.

"Це саме те базове припущення, яке ми робити у Литві, оскільки ми маємо амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснащений необхідною інфраструктурою до 2030 року. Тож, наш розрахунок, якщо цей сценарій буде таким, у нас є ще 4-5 років", - сказав він.

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За словами президента Литви, протягом наступних 4-5 років у країні активно створюватимуть підрозділи, які забезпечать усім необхідним для відбиття можливої агресії. Якщо санкції проти Росії знімуть, у Литви буде ще менше часу для підготовки військ для оборони у разі нападу РФ.

На його думку, потенційний наступ РФ може стати наступним етапом розширення агресії на Захід. Він додав, що ситуація серйозна, але Литва має всі засоби, щоб впоратися і підготуватися.

Росія готується до нападу на НАТО

Раніше глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія готується випробувати на міцність єдність Заходу, особливо в контексті п'ятої статті про колективну оборону НАТО.

При цьому він зазначив, що терміни проведення Росією такого "випробування" залежать від перебігу війни в Україні. Якщо війна закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дасть змогу Росії використовувати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для створення загрози Європі раніше, ніж передбачалося, зазначив він.

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