Єврокомісія розробила план з управління різними кризами.

У Європі готуються до різних кризових сценаріїв, серед яких є війна, стихійні лиха, пандемія та природні катаклізми. У зв'язку із цим Єврокомісія порекомендувала всім жителям ЄС запастися запасами їжі та води щонайменше на 72 години, передає Politico.

Журналісти ознайомилися з 17-сторінковим проєктом "Стратегії Союзу готовності", в якому описуються різні сценарії надзвичайних ситуацій: від війни і кібератак до смертельних хвороб і повеней.

"У разі екстремальних збоїв початковий період є найкритичнішим", - йдеться в документі.

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За словами журналістів, Європа останніми роками металася від однієї кризи до іншої: від пандемії COVID-19 до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уточнюється, що стихійні лиха і фінансові потрясіння також є постійним ризиком для європейців.

"Жодна з великих криз минулих років не була ізольованою або короткочасною", - пишуть в документі.

Очікується, що 26 березня виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Роксана Мінзату представить стратегію, метою якої є створення безпечного і стійкого Євросоюзу з можливостями, які необхідні для передбачення та управління загрозами і небезпеками, "незалежно від їхньої природи або походження".

План охоплює надання країнам ЄС рекомендацій щодо зберігання основних матеріалів, кризового планування, доступності притулків, заходів щодо забезпечення доступності критично важливої території та простору.

Журналісти пишуть, що в рамках підготовки до потенційної війни, стратегія пропонує модель управління кризами, яку було взято в країн Північної Європи, де задіяно все суспільство - від громадян до підприємств і урядів. План Єврокомісії ґрунтується на пропозиціях щодо підвищення готовності ЄС до війни та цивільної оборони:

"Загроза геополітичного конфлікту може виходити як у віртуальній сфері, так і у формі військових наступів. Європа має бути більш підготовленою до кібератак".

За даними видання, однією з ключових пропозицій є створення "європейської системи оповіщення" у сфері кібербезпеки, яка повинна буде зробити ефективнішим виявлення кіберзагроз і поліпшити ситуаційну обізнаність.

Загроза війни в Європі

У Європі останнім часом наростають побоювання того, що Росія не зупиниться на Україні. Нещодавно німецький історик Зенке Найтцель зробив тривожний прогноз, згідно з яким літо 2025 року буде останнім мирним у Європі. Він пояснив, що безпекова ситуація у світі змінилася через російського диктатора Володимира Путіна та політику президента США Дональда Трампа.

Водночас, у Польщі розповіли, скільки зможуть протриматися у війні з РФ. За словами глави Бюро національної безпеки Даріуша Луковського, країна зможе протриматися лише кілька тижнів, а потім у неї закінчаться боєприпаси.

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