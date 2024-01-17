Захід має кардинально переглянути свої підходи до військового планування, каже адмірал.

Західний світ має усвідомити, що епоха відносного миру та стабільності скінчилася і почалися непередбачувані часи. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на засіданні вищого керівництва альянсу. Його слова наводить Independent.

За його словами, до протидії глобальним загрозам Захід має залучати усе суспільство загалом, не обмежуючись стандартними військовими планами штабного керівництва.

"Нам потрібні державні та приватні актори, щоб змінити своє мислення з епохи, коли все можна було планувати, передбачити, контролювати та зосереджуватись на ефективності, до епохи, коли все може статися у будь-який момент. Епохи, коли ми маємо очікувати несподіваного", — сказав він і закликав розпочати військову трансформацію НАТО.

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Також Бауер закликав політичних лідерів та військове керівництво західних країн кардинально змінити свої підходи до надання військової допомоги Україні.

"Ця війна ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці Росії з боку України чи НАТО. Ця війна полягає в тому, що Росія боїться чогось набагато могутнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, — демократії. Якщо люди в Україні можуть мати демократичні права, то люди в Росії незабаром теж їх прагнутимуть", – зауважив адмірал.

Загроза Третьої світової війни

Як писав УНІАН, світ крокує до збільшення кількості воєн та конфліктів, однак тема миру в Україні залишається в його порядку денному. Досягнення Росією стратегічних цілей у війні з Україною – це квиток на війну безпосередньо для країн ЄС. І у них може бути мало часу для підготовки, вважає керівник Центру дослідження громадянського суспільства Віталій Кулик

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