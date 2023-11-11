Канцлер заявив, що Німеччині потрібен сильний Бундесвер, щоб протистояти викликам сьогодення.

Уряд Німеччини хоче більше інвестувати в свої збройні сили в найближче десятиліття. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції Бундесверу, пише Tagesschau.

Він сказав про "поворотний момент", який чітко показав необхідність сильного Бундесверу, і запевнив військове керівництво, що в довгостроковій перспективі влада більше вкладатиме в оборону.

За словами Шольца, наступного року Німеччина досягне узгодженої з НАТО мети, згідно з якою не менше 2% валового внутрішнього продукту надходитиме до оборонного бюджету.

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"Ми будемо гарантувати ці два відсотки постійно, протягом 1920-х і 1930-х років. Я кажу це цілком свідомо, тому що деякі речі, які ви можете замовити зараз, будуть доставлені в 1930-ті роки", - сказав Шольц.

Він зазначив, що глобальна політична ситуація з агресивною війною Росії проти України і нападами терористичної організації ХАМАС на Ізраїль показує, наскільки важлива добре позиціонована сила, заявив канцлер.

"Наш світовий порядок знаходиться в небезпеці... Сьогодні ніхто не може серйозно сумніватися в тому, чого ми в Німеччині довгий час уникали, а саме в тому, що нам потрібен потужний Бундесвер", - заявив Шольц.

Через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну Бундестаг заснував спеціальний фонд для Бундесверу на суму 100 мільярдів євро. За словами Шольца, дві третини цієї суми до кінця року будуть зав'язані на оборонні контракти. На той час через бюджетний комітет Бундестагу, імовірно, пройдуть 50 проектів закупівель.

Однак створення спеціального фонду було лише першим кроком, підкреслив Шольц. Щоб досягти цільового показника в два відсотки у довгостроковій перспективі, щорічно в оборонний бюджет буде потрібно додатково понад 20 мільярдів євро надходжень.

Канцлер Німеччини зазначив, що необхідно також подолати "організаційні та бюрократичні труднощі", які роками гальмували розвиток військ.

Заяви глави Бундесверу про ситуацію в світі

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що глава Бундесверу Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін сприймає Росію, як "тимчасову загрозу", яку потрібно побоюватися в найближчі кілька років. Він уточнив, що це не мається на увазі, що "в якийсь момент Росія стане другом" Німеччини.

За словами Пісторіуса, вже до кінця 2023 року з фонду, сформованого на військові витрати України на рівні 100 млрд євро, витратять близько 66%. Гроші спрямовані на закупівлю боєприпасів, а також на "нові літаки і танки" для України.

Міністр оборони Німеччини також вважає, що у Європі може розгорнутися Третя світова війна на тлі загострення на Близькому Сході та бойових дій, які РФ другий рік веде проти України. Бундесвер повинен захистити Німеччину і "стати придатним до війни".

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