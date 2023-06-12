Тревіс Лік є членом російської групи "Лови ніч".

У Москві заарештували громадянина Сполучених Штатів Америки, вокаліста російської групи "Лови ніч" Тревіса Ліка. Його звинувачують у збуті наркотиків.

Як пише CNN, Державний департамент США підтвердив арешт американського громадянина і повідомив, що співробітники американського посольства були присутні при пред'явленні йому звинувачення в суботу, 10 червня.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Хамовницький суд Москви уклав Ліка під варту за підозрою в збуті наркотиків. Раніше чоловік служив у повітряно-десантних військах Сполучених Штатів Америки.

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Під час обшуку у нього в квартирі нібито знайшли "підозрілу речовину", ваги, зіп-пакети і "засоби розфасовки закладок".

Арешт громадян США в Росії

Як повідомляв УНІАН, навесні в Єкатеринбурзі затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Чоловіка звинувачують у шпигунстві.

Редакція WSJ закликала Адміністрацію президента Штатів Джо Байдена у відповідь вислати посла РФ і всіх російських журналістів.

Гершкович став першим американським журналістом, затриманим у Росії за звинуваченням у шпигунстві з часів Холодної війни.

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