Занадто багато урядів тепер вважають, що можуть безкарно заарештовувати і саджати у в'язницю американців, відзначили вони.

Американська газета The Wall Street Journal закликала Адміністрацію президента США видворити посла Росії і всіх російських журналістів у відповідь на арешт їхнього кореспондента Евана Гершковича в РФ.

В опублікованій статті йдеться, що тепер президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за здоров'я і безпеку журналіста, а адміністрація Джо Байдена зобов'язана домагатися його звільнення. "ФСБ є наступницею КДБ часів Холодної війни, де пан Путін навчився своїм жорстоким методам", - пише видання.

The Wall Street Journal заперечує звинувачення в шпигунстві, відзначаючи, що їх журналіст працював в Росії багато років і ФСБ могла б його давно вислати, якби дійсно вважала шпигуном. За їх словами, таким чином Росія хоче поставити в незручне становище США і залякати іноземну пресу.

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"Арешт Гершковича стався через кілька днів після того, як його підпис з'явився у викривальній публікації, що документує занепад російської економіки. Кремль не хоче, щоб ця правда була розкрита. Арешт також може бути відповіддю на звинувачення, висунуті минулого тижня Мін'юстом США проти Сергія Володимировича Черкасова. Російському громадянину були пред'явлені звинувачення в різних злочинах, пов'язаних з шахрайством, а також в тому, що він був агентом іноземної держави. Пан Путін часто бере заручників, щоб потім обміняти їх на росіян, які вчинили злочини в США", - наголошується в статті.

Також журналісти заявили, що "нахабний" арешт американського журналіста свідчить про зниження здатності США стримувати напади на своїх громадян.

"Бандитські лідери продовжують здійснювати бандитські вчинки, якщо думають, що не заплатять за це ніякої ціни. Адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації. Видворення посла Росії в США, а також всіх російських журналістів, що працюють тут, було б очікуваним мінімумом. Перший обов'язок уряду США полягає в тому, щоб захищати своїх громадян, і занадто багато урядів тепер вважають, що вони можуть безкарно заарештовувати і саджати у в'язницю американців", - йдеться в статті

Арешт американського журналіста: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше в Єкатеринбурзі затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Федеральна служба безпеки РФ звинуватили його в шпигунстві - нібито той збирав відомості про підприємство російського ВПК "за завданням США".

Російські ЗМІ писали, що Гершкович писав про ставлення росіян до російської приватної військової компанії "Вагнера".

Вчора суд заарештував журналіста, його відправили до СІЗО. Справа маркована грифом "цілком таємно".

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