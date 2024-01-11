Незабаром буде розпочато процес оперативного планування діяльності групи, по завершенню чого вона зможе розпочати роботу.

Сьогодні, 11 січня, у Стамбулі (Туреччина) було підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядами Республіки Болгарія, Румунії та Турецької Республіки щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea).

Як повідомило Міністерство оборони Болгарії, після схвалення Меморандуму на національному рівні та іншими сторонами-учасницями незабаром буде розпочато процес оперативного планування діяльності MCM Black Sea. Після його завершення група протимінної боротьби зможе розпочати виконання реальних дій.

Зазначається, що спочатку MCM Black Sea передбачає участь протимінних кораблів лише трьох держав Чорноморського союзу. Для усунення мінної загрози дії переважно проводитимуться в територіальних водах і виключних економічних зонах країн-учасниць.

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Виконавчим органом для прийняття рішень, управління, консультацій і загального керівництва проведенням протимінних операцій буде Комітет військово-морської протимінної групи в Чорному морі, що складається з командувачів Військово-морських сил трьохкраїн-учасниць. На підставі прийнятих Комітетом рішень буде складено план-графік ведення дій на окремих напрямках із зазначенням сил, запланованих до участі на відповідний період активізації угруповання (не більше 4 періодів по 15 діб протягом одного календарного року).

Коаліція країн щодо розмінування Чорного моря

Створення групи протимінного захисту було ініційоване Туреччиною у серпні 2023 року. Її основним завданням є забезпечення безпеки морських шляхів у Чорному та протидія мінній загрозі, що виникла після російської агресії проти України.

У листопаді 2023 р. стало відомо, що Туреччина, Румунія і Болгарія наближаються до Угоди про створення спільних сил для знешкодження мін, що потрапляють в їх частини Чорного моря в результаті вторгнення Росії в Україну.

Мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників з тих пір, як президент Володимир Путін наказав розпочати війну проти України в лютому 2022 року.

Вже у грудні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер анонсував, що Болгарія, Румунія і Туреччина планують 11 січня в Стамбулі підписати спільну угоду про розмінування акваторії Чорного моря.

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