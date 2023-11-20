Заступники міністрів оборони трьох країн збираються зустрітися в Анкарі.

Члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія наближаються до Угоди про створення спільних сил для розмінування мін, що потрапляють в їх частини Чорного моря в результаті вторгнення Росії в Україну.

Заступники міністрів оборони трьох країн збираються зустрітися в Анкарі в середу, щоб спробувати остаточно узгодити деталі підрозділу з розмінування морських мін, за словами трьох осіб, знайомих з цим питанням, які попросили не називати їх імені, оскільки ця інформація не розголошується, повідомляє Bloomberg.

Неясно, чи буде підписано остаточну угоду після дводенної зустрічі, сказало одне з джерел. Міністерства оборони Туреччини, Румунії та Болгарії не надали негайних коментарів.

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Зустріч відбулася всього через кілька днів після того, як головнокомандувач ВМС Туреччини адмірал Ерджумент Татлиоглу висловив незгоду з присутністю Військово-Морських сил в Чорному морі з боку інших союзників по НАТО, включаючи США, заявивши, що вони можуть ще більше посилити напруженість в регіоні.

Ініціативи з розмінування Чорного моря

У разі згоди мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників з тих пір, як президент Володимир Путін наказав розпочати війну проти України в лютому 2022 року.

Коаліція покликана бути повністю мирною і протистояти загрозі головному торговому маршруту, особливо для зерна, а також суден, які займаються розвідкою енергетичних ресурсів у цьому районі. Хоча Татліоглу заявив, що Туреччина здатна забезпечити безпеку в Чорному морі, високопоставлений представник Держдепартаменту США підкреслив необхідність "безпечного і взаємопов'язаного Чорноморського регіону".

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