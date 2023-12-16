Туреччина, Болгарія і Румунія планують підписати угоду 11 січня в Стамбулі.

Три чорноморських держави НАТО - Болгарія, Румунія і Туреччина - планують 11 січня в Стамбулі підписати спільну угоду про розмінування акваторії Чорного моря. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє TRT Haber.

"У рамках "потрійної ініціативи", ініційованої під керівництвом нашої країни щодо протимінної небезпеки в Чорному морі, ми провели 3-й раунд засідання Чорноморської цільової групи з протимінної боротьби за участю делегацій Туреччини, Болгарії та Румунія, 22-23 листопада. Також плануємо провести церемонію підписання в Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн", - заявив він.

Він зазначив, що відновлення миру і стабільності на Чорному морі важливо для всього світу, особливо для прибережних держав.

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Тож, за його словами, Туреччина "ретельно, відповідально і неупереджено" виконує Конвенцію про протоки Монтре (яка регулює судноплавство через протоки Босфор і Дарданелли, що з'єднують Чорне і Середземне моря).

У разі підписання угоди це стане першою великою спільною акцією чорноморських союзників з тих пір, як президент Володимир Путін наказав розпочати війну проти України в лютому 2022 року.

Коментуючи вторгнення Росії в Україну, Гюлер підкреслив, що Туреччина "продовжує зусилля з пошуку вирішення цієї кризи з першого дня", а також заявив, що територіальна цілісність України повинна бути захищена на всіх рівнях і на кожній платформі.

Безпека в акваторії Чорного моря

Раніше стало відомо, що Великобританія спільно з Норвегією очолять морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України в Чорному морі. У рамках коаліції Британія відправить Україні зі свого складу Військово-морського флоту два протимінні кораблі класу Sandown. Крім кораблів Sandown, Україна отримає від Британії ще понад 4 десятки інших транспортних засобів.

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