Чавушоглу: Туреччина хоче повернення переговорів України та Росії / УНІАН

Туреччина прагне до якнайшвидшого припинення війни Росії проти України, заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. 

Як повідомляє агентство Anadolu, влада Туреччини бачить, що сторони готуються до серйозного наступу в найближчі місяці. Однак і Україні, і Росії слід повернутися до переговорів.

"Ми також стурбовані цим, і ми продовжуватимемо наші зусилля щодо досягнення міцного миру, забезпечуючи територіальну цілісність України, якнайшвидше сісти за стіл переговорів", — сказав Чавушоглу.

Що думають українці про переговори з РФ

За даними соцопитування Центру Разумкова, 72% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з Росією для досягнення миру. 

Згідно з даними опитування, у порівнянні з вереснем-жовтнем 2022 року, частка тих, хто вважає, що переговори потрібно вже проводити, стала ще меншою (13%), а тих, хто з цим не згоден, зросла до 72%.

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