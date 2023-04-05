В МЗС країни наголосили, що продовжуватимуть зусилля щодо досягнення міцного миру.

Туреччина прагне до якнайшвидшого припинення війни Росії проти України, заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляє агентство Anadolu, влада Туреччини бачить, що сторони готуються до серйозного наступу в найближчі місяці. Однак і Україні, і Росії слід повернутися до переговорів.

"Ми також стурбовані цим, і ми продовжуватимемо наші зусилля щодо досягнення міцного миру, забезпечуючи територіальну цілісність України, якнайшвидше сісти за стіл переговорів", — сказав Чавушоглу.

Що думають українці про переговори з РФ

За даними соцопитування Центру Разумкова, 72% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з Росією для досягнення миру.

Згідно з даними опитування, у порівнянні з вереснем-жовтнем 2022 року, частка тих, хто вважає, що переговори потрібно вже проводити, стала ще меншою (13%), а тих, хто з цим не згоден, зросла до 72%.

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