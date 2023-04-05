Туреччина прагне до якнайшвидшого припинення війни Росії проти України, заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
Як повідомляє агентство Anadolu, влада Туреччини бачить, що сторони готуються до серйозного наступу в найближчі місяці. Однак і Україні, і Росії слід повернутися до переговорів.
"Ми також стурбовані цим, і ми продовжуватимемо наші зусилля щодо досягнення міцного миру, забезпечуючи територіальну цілісність України, якнайшвидше сісти за стіл переговорів", — сказав Чавушоглу.
Що думають українці про переговори з РФ
За даними соцопитування Центру Разумкова, 72% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з Росією для досягнення миру.
Згідно з даними опитування, у порівнянні з вереснем-жовтнем 2022 року, частка тих, хто вважає, що переговори потрібно вже проводити, стала ще меншою (13%), а тих, хто з цим не згоден, зросла до 72%.