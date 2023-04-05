Російський диктатор заявив про деградацію відносин США і Росії.

Президент Російської Федерації Володимир Путін знову відзначився цинічною заявою. Він звинуватив США у війні, яку сам розпочав проти України.

"Використання США у своїй зовнішній політиці таких інструментів, як підтримка так званих "кольорових революцій", підтримка "держперевороту" в Києві в 2014 році, в кінцевому підсумку і призвела до сьогоднішньої "української кризи", - заявив Путін на церемонії вручення вірчих грамот послам.

При цьому він зазначив, що відносини Росії і США деградували і переживають глибоку кризу.

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Війна в Україні - що заявляв Путін

Російські війська розпочали повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. З самого початку президент РФ Володимир Путін назвав війну проти українців "спецоперацією". При цьому він заявив, що її цілі "демілітаризація" і "денацифікація" України.

За рік війни цілі Кремля скоротилися територіально до виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

При цьому російська армія зазнала колосальних втрат у озброєнні та техніці - тисячі одиниць, а також у живій силі окупантів, а це вже понад 176 тисяч осіб. Не врятували ситуацію навіть найманці.

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