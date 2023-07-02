Також стало відомо, хто допоможе Україні розмінувати Чорне море.

Два українські тральщики "Чернігів" та "Черкаси" залишатимуться за кордоном до завершення війни, бо Туреччина не пропускає їх через свої протоки до Чорного моря. Про це розповів командувач Військово-Моськими силами ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, згідно з вимогами конвенції Монтре, Туреччина припинила прохід кораблів РФ до Чорного моря для поповнення втрат, які ворог зазнав від початку повномасштабного вторгнення до України.

"Адже у Середземному морі перебуває ціла ескадра російського флоту. У них нема можливості заходу до Чорного моря з метою збільшення свого угруповання. Але, на жаль, відповідно до конвенції, так само і наші військові кораблі не можуть зайти через протоки Босфор і Дарданелли, щоб поповнити наші ВМС", - розповів віце-адмірал.

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Він зазначив, що протимінні кораблі "Чернігів" та "Черкаси" наразі тимчасово перебувають у Великій Британії, де здійснюється на дуже високому рівні підготовка екіпажів.

За даними Неїжпапи, Велика Британія має потужний відповідний досвід та дуже прискіпливо ставиться до морської підготовки. У цій країні готують кораблі та екіпажі свого флоту, а також навчають представників країн НАТО.

"І далеко не кожний командир корабля без проблем проходить цю підготовку через дуже високі вимоги, які їм висувають...", - підкреслює віце-адмірал.

Він додав, що "Черкаси" та "Чернігів" були частково модернізовані та ще багато років служитимуть у складі національного флоту. Вони стануть першими, хто візьме участь в операціях щодо протимінної безпеки в Чорному морі та вивільнення акваторії від мін для захисту цивільного судноплавства.

Як нагадав Неїжпапа, після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази. Він пояснив, що окупанти, побоюючись контрнаступу Сил оброни через Дніпро, створили цілу систему мінних загороджень. Зокрема, вони встановили на річці протидесантні, якірні, річкові міни, які через теракт потоком води змито у морську акваторію.

Неїжпапа також наголошує, що за першої нагоди буде розпочата операція з розчищення від мін Чорного моря, та спеціально створений штаб вже проводить відповідну роботу.

"У цьому ж напряму існують певні домовленості й з нашими партнерами, зокрема з країнами НАТО щодо долучення в перспективі до цієї роботи протимінної групи Північноатлантичного альянсу, яка на постійній основі працює у Середземному морі", - поділився планами командувач.

Співпраця України і НАТО на рівні морських сил

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч відновлено міжнародні навчання "Сі Бриз". Речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що наразі вони тривають у Великій Британії. До них приєдналися іноземні партнери - 18 країн-учасниць. Основна тематика навчань діяльність ВМС, зокрема - підготовка до планування та ведення протимінних дій.

Зі сторони України в навчаннях беруть участь, в тому числі два протимінних кораблі класу Sandown, які ще до повномасштабного вторгнення передала Велика Британія. Наразі назва кораблів - "Черкаси" та "Чернігів", що не є випадковістю. За словами Плетенчука, катери з такими назвами були у Криму, а командиром "Черкас" тоді був капітан 1-го рангу Юрій Федаш. Саме він наразі він української сторони керує тренуваннями.

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