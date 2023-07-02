Два українські тральщики "Чернігів" та "Черкаси" залишатимуться за кордоном до завершення війни, бо Туреччина не пропускає їх через свої протоки до Чорного моря. Про це розповів командувач Військово-Моськими силами ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
За його словами, згідно з вимогами конвенції Монтре, Туреччина припинила прохід кораблів РФ до Чорного моря для поповнення втрат, які ворог зазнав від початку повномасштабного вторгнення до України.
"Адже у Середземному морі перебуває ціла ескадра російського флоту. У них нема можливості заходу до Чорного моря з метою збільшення свого угруповання. Але, на жаль, відповідно до конвенції, так само і наші військові кораблі не можуть зайти через протоки Босфор і Дарданелли, щоб поповнити наші ВМС", - розповів віце-адмірал.
Він зазначив, що протимінні кораблі "Чернігів" та "Черкаси" наразі тимчасово перебувають у Великій Британії, де здійснюється на дуже високому рівні підготовка екіпажів.
За даними Неїжпапи, Велика Британія має потужний відповідний досвід та дуже прискіпливо ставиться до морської підготовки. У цій країні готують кораблі та екіпажі свого флоту, а також навчають представників країн НАТО.
"І далеко не кожний командир корабля без проблем проходить цю підготовку через дуже високі вимоги, які їм висувають...", - підкреслює віце-адмірал.
Він додав, що "Черкаси" та "Чернігів" були частково модернізовані та ще багато років служитимуть у складі національного флоту. Вони стануть першими, хто візьме участь в операціях щодо протимінної безпеки в Чорному морі та вивільнення акваторії від мін для захисту цивільного судноплавства.
Як нагадав Неїжпапа, після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази. Він пояснив, що окупанти, побоюючись контрнаступу Сил оброни через Дніпро, створили цілу систему мінних загороджень. Зокрема, вони встановили на річці протидесантні, якірні, річкові міни, які через теракт потоком води змито у морську акваторію.
Неїжпапа також наголошує, що за першої нагоди буде розпочата операція з розчищення від мін Чорного моря, та спеціально створений штаб вже проводить відповідну роботу.
"У цьому ж напряму існують певні домовленості й з нашими партнерами, зокрема з країнами НАТО щодо долучення в перспективі до цієї роботи протимінної групи Північноатлантичного альянсу, яка на постійній основі працює у Середземному морі", - поділився планами командувач.
Співпраця України і НАТО на рівні морських сил
Як повідомляв УНІАН, цьогоріч відновлено міжнародні навчання "Сі Бриз". Речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що наразі вони тривають у Великій Британії. До них приєдналися іноземні партнери - 18 країн-учасниць. Основна тематика навчань діяльність ВМС, зокрема - підготовка до планування та ведення протимінних дій.
Зі сторони України в навчаннях беруть участь, в тому числі два протимінних кораблі класу Sandown, які ще до повномасштабного вторгнення передала Велика Британія. Наразі назва кораблів - "Черкаси" та "Чернігів", що не є випадковістю. За словами Плетенчука, катери з такими назвами були у Криму, а командиром "Черкас" тоді був капітан 1-го рангу Юрій Федаш. Саме він наразі він української сторони керує тренуваннями.