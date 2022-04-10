Країна збирається дотримуватися конвенції Монтре.

Туреччина продовжить блокувати прохід бойових суден у Чорне море, поки триває війна Росії проти України. Країна збирається дотримуватися конвенції Монтре.

Як передає телеканал TR Haber з посиланням на газету Türkiye, відповідну заяву зробив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

"Ми будемо дотримуватися правил Монтре. Ми не пустимо бойові кораблі в Чорне море. Ми не хочемо війни на Чорному морі", — заявив міністр.

Хулусі Акар також прокоментував міни, які дрейфували в морі. Чиновник повідомив, що вони російського виробництва. Однак поки Туреччина не може сказати, якій державі належать снаряди. Зараз турецькі, румунські та болгарські експерти проводять дослідження з цього приводу.

Нагадаємо, наприкінці березня УНІАН писав про міни, які знаходяться в Чорному морі. Вони розташовувалися на складах в тимчасово окупованому Криму. У 2014 році Росія захопила півострів і отримала в своє розпорядження ці снаряди. А тепер РФ використала міни, щоб дискредитувати Україну. Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ нашої держави.

Що стосується конвенції Монтре, то вона була прийнята в 1936 році. Документ дозволяє Туреччині заблокувати протоки Босфор і Дарданелли для бойових суден країн, які воюють між собою. Завдяки цьому кораблі не зможуть пройти з Середземного моря в Чорне море. Туреччина почала діяти, згідно з конвенцією Монтре, ще 26 лютого.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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