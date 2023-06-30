Команда протимінного українського корабля "Чернігів" опановує цікаві дрони.

Під час міжнародних навчань "Сі Бриз" підрозділи Військово-Морських сил ЗС України працюють з обладнанням, яке знаходить та знищує міни під водою.

Як повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ, сьогодні гідро-акустична команда протимінного корабля "Чернігів" провела тренування корабельних бойових розрахунків з використанням дронів.

Тренування проводились дистанційними підводними апаратами типу "Sea fox", які призначенні для уточнення місцязнаходження та ідентифікації вибухонебезпечних об’єктів під водою.

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"Спорядивши дрон, перевіривши всі системи апарату та зануривши його у воду, корабельний розрахунок розпочав пошук точного місцезнаходження міни та її ідентифікацію. Безпосереднє керування дроном здійснювалось з операційної кімнати. Виявивши міну її оглянуто безпосередньо на дні за допомогою камери, якою обладнано дрон", - розповіли у прес-центрі.

Як уточнюють військові моряки, після того, як "координати" міни зафіксовано, дрон повертається на борт корабля. Наступний етап - використання дрону типу "Charly", який знищує міну, підірвавши разом з собою.

Що треба знати про військові навчання "Сі Бриз"

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч відновлено міжнародні навчання "Сі Бриз", які у 2022 році не відбувалися через війну. Наразі навчання проходять у Великій Британії, в них беруть участь представники 18 країн, серед яких - США, Велика Британія та Україна.

Головним завданням комплексу тренувань є забезпечення готовності багатонаціональних сил до проведення операції по звільненню Чорного моря від мінної небезпеки відповідно до стандартів та процедур НАТО. Під час навчань залучають зразки озброєння та військової техніки, яку ВМС ЗС України отримали від країн-партнерів.

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