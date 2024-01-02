Два кораблі були передані Києву в грудні, і зараз прямували до нового місця приписки.

Туреччина заявила у вівторок, що не дозволить двом британським мінним тральщикам пройти транзитом через її води по дорозі в Чорне море для використання Україною, оскільки це порушить Міжнародний пакт про прохід через протоки у воєнний час.

Як пише Reuters, минулого місяця Великобританія заявила, що передасть два мінних корабля Королівського флоту ВМС України, щоб допомогти посилити морські операції України в її війні з Росією. Вони зараз прямували до нового місця приписки.

Член НАТО Туреччина поінформувала союзників, що не дозволить суднам використовувати її протоки Босфор і Дарданелли, поки триває війна в Україні, повідомило Управління комунікацій президента.

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Війна в Україні - позиція Туреччини

Коли Росія почала вторгнення в Україну в 2022 році, Туреччина ініціювала Конвенцію Монтре 1936 року, фактично заблокувавши прохід військових кораблів воюючим сторонам. Пакт звільняє від відповідальності кораблі, що повертаються на свої бази.

Туреччина реалізувала угоду Монтре неупереджено і ретельно, щоб запобігти ескалації в Чорному морі, заявив президент. Анкара підтримує добрі зв'язки як з Києвом, так і з Москвою під час війни.

Експорт Туреччини до Росії товарів, життєво важливих для військової машини Росії, різко виріс у 2023 році. Це посилило побоювання США та їхніх союзників щодо того, що країна діє як канал для чутливих товарів від власних виробників.

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