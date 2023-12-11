В рамках цієї ініціативи Великобританія передасть Україні два мінні тральщики.

Великобританія спільно з Норвегією очолять морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України у Чорному морі.

Про це повідомили у Міноборони Британії. Нова коаліція надаватиме довготривалу підтримку Україні, зокрема навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки у Чорному морі.

Зазначається, що підтримка у рамках морської коаліції буде довгостроковою і допоможе Києву трансформувати свої військово-морські сили, зробивши їх більш сумісними із західними союзниками.

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У рамках коаліції Британія відправить Україні зі свого складу військово-морського флоту два протимінні кораблі класу Sandown.

Допомога Великобританії

Великобританія активно підтримує Україну з самого початку російського вторгнення. А 5 грудня державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великобританії Девід Кемерон запевнив, що фінансова підтримка України у 2024 році буде на тому ж рівні, якою була й раніше, або навіть стане більшою.

Кемерон не назвав точних показників на наступний рік, але повідомив, що допомога не буде зменшуватися. "Ми продовжимо надавати підтримку, яка є необхідною", - сказав Кемерон.

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