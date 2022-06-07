Новий мініатюрний боєприпас Bozok з лазерним наведенням вже пройшов кілька успішних випробувань.

Туреччина запустила серійне виробництво нових потужних боєприпасів з лазерним наведенням для безпілотників Bayraktar TB2, які використовують ЗСУ у війні з РФ.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Новий мініатюрний боєприпас Bozok з лазерним наведенням вже пройшов кілька успішних бойових випробувань - він наводиться на ціль по лазерному променю, а також має проникаючу бойову частину збільшеної потужності і дальність застосування до 15 км.

Серійне виробництво коригованих плануючих бомб Bozok вже почалося.

За словами розробників, Bozok забезпечує ефективний захист, не ставлячи під загрозу дружні війська, надаючи БПЛА можливості для атаки. Його легкий і компактний дизайн дозволяє забезпечити експлуатаційну сумісність з дронами, де вага має вирішальне значення.

Розробники не назвали дату можливих поставок боєприпасу, проте зазначили, що вони будуть здійснюватися партіями.

Що таке Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з тривалістю польоту більше 12 годин. Може вести розвідувальні дії і вражати цілі високоточними ракетами і бомбами, здатний піднімати в повітря вантаж до 55 кг.

Як повідомляв УНІАН,2 червня стало відомо, що Туреччина безкоштовно передасть безпілотник Bayraktar, на який Литва збирала кошти для України.

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