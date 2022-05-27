За два дні вже зібрано половину суми - 2,5 млн євро.

Литовський журналіст Андрюс Тапінас ініціював збір 5 млн євро на закупівлю БпЛА "Байрактар" для української армії й за два дні зібрав вже половину необхідної суми.

Про це Тапінас повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наша ціль - зібрати 5 мільйонів євро. Ми почали збирати гроші в середу, тобто пройшло 45 годин, і я тільки що подивився: у нас вже більше ніж 2,5 мільйони євро", - сказав він.

За словами Тапінаса, вирішили закуповувати саме "Байрактари", тому що для литовців ця зброя стала легендою, вони чули про неї пісні і бачили, як ефективно вона знищує російську техніку.

"Жертвують і міністри, і студенти, і бізнесмени, і вчителі. Ми навіть отримали пожертви від будинку для літніх людей. Тобто літні люди скинулись на "Байрактари" для України. Найбільший донейт був 20 тисяч євро від компанії, також у нас сотні тисяч донейтів від простих людей – це по 5, 10, 100 євро", - зазначив Тапінас.

За його словами, також з приводу закупівлі безпілотників відбулась консультація із послом Туреччини та Міністерством оборони України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що США домовляються з Україною про обмеження для використання американської зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: