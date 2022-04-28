Для цього кремлівська пропаганда активно розкручує у публічному просторі тему уламків безпілотників нібито на території РФ.

Російська Федерація продовжує маніпулювати на темі уламків безпілотників Bayraktar, щоб зірвати чергове постачання в Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Країна-агресор заздалегідь готувала маніпуляцї щодо використання уламків збитих "Байрактарів" ЗСУ, зібраних в районах ведення бойових дій на території України та доставлених до прикордонних областей РФ.

За кілька днів після цього в ЗМІ РФ почали з’являтися повідомлення про те, що "Байрактари" було збито:

25.04.22 в Курській області;

27.04.22 в Курській області;

27.04.22 в Білгородській області.

"А вже сьогодні пропагандисти РФ почали тиражувати тезу, що "не зважаючи на риторику турецького президента про мир в Україні, його дії розходяться зі словами, оскільки майже щодня з’являються нові фото збитих над РФ "Байрактарів" ЗСУ, які постачає Туреччина", - зазначають у Центрі.

В РНБО така риторику кремлівських пропагандистів називають спробою зірвати постачання в Україну "Байрактарів", які чудово себе показали в боротьбі з російськими загарбниками.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, президент РФ Путін готує "референдум" на Донбасі, але відтягує через провали на фронті.

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