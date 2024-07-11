Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вашингтоні провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Під час переговорів Ердоган повідомив, що почав роботу з відновлення "зернової угоди".

"Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити українсько-російську війну справедливим миром, а також додав, що розпочато зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у Твітер канцелярії президента Туреччини.

Як зазначається, Ердоган також заявив, що Туреччина готова до будь-якої ініціативи, включаючи посередництво, щоб закласти основу для миру.

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Володимир Зеленський у своєму офіційному каналі також повідомив, що провів продуктивну зустріч з Ердоганом.

"Готуємося провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру", - повідомив він.

Зеленський подякував президенту Туреччини за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу", - зазначив глава держави.

Зеленський на саміті НАТО зустрівся з Байденом

Президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні. Пізніше Міністерство оборони США розповіло, що до пакета вартістю 225 мільйонів доларів увійдуть зоокрема ЗРК Patriot, боєприпаси до NASAMS, HIMARS, протитанкові системи Javelin, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди та інша зброя.

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