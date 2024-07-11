Трюдо анонсував новий пакет військової допомоги Україні від Канади на $360 мільйонів

Канадський лідер та президент Володимир Зеленський обговорили можливе навчання для українських льотчиків.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським анонсував додатковий пакет військової підтримки на понад $360 мільйонів.

Як повідомляє Офіс президента, очільник канадського уряду та Зеленський засудили ракетну масовану атаку РФ та удар по дитячій лікарні "Охматдит". За словами Трюдо, Канада готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим.

"Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою", - зазначив український лідер.

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Під час зустрічі політики також обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Зеленський наголосив на необхідності розширення тренувальних місій українських пілотів.

"Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру", - додали у пресслужбі президента.

Війна в Україні - допомога Канади

У липні міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про плани передати Україні понад 2 тисячі надлишкових неозброєних ракет CRV7 та перелік інших видів озброєння.

Також повідомлялось, що Канада надасть Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво БпЛА та близько 10 млн доларів на чеську ініціативу з виробництва та закупівлі снарядів.

Згодом Канада передала Україні чотири нові бронемашини власного виробництва. Загалом планується передати 50 таких транспортних засобів.

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