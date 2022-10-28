Генеральний директор Халук Байрактар заявив, що фаза детального проектування вже закінчена.

Турецька оборонна компанія Baykar планує протягом двох років завершити будівництво свого нового виробничого заводу в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, у рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної ще до вторгнення Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні.

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Генеральний директор Халук Байрактар заявив, що плани будівництва просуваються, незважаючи на деякі перешкоди, які виникли через війну в Україні. За його словами, фаза детального проектування вже закінчена.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... протягом двох років ми хотіли б це закінчити", - додав Байрактар.

Завод Baykar в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця. У відповідь на такі новини у Кремлі погрожують "демілітаризувати" завод.

Попри погрози, у компанії вже розповіли, що б хотіли виробляти на заводі. Зокрема, йдеться про новий реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma, Bayraktar ТВ2 і Bayraktar Akinci.

Варто додати, що Халук Байрак вже заявив, що не продаватиме свою продукцію країні-агресору Росії.

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх", - наголосив гендиректор.

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