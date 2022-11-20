Анкара позиціонує операцію як відповідь на теракти, які відбулися в країні минулого тижня.

Бойова авіація Туреччини завдала низку ударів по базах курдів у Сирії та на півночі Іраку.

Як повідомляє CNN Türk, у Сирію також увійшла велика колона військової техніки збройних сил Туреччини.

Анкара позиціонує операцію як відповідь на теракти, які відбулися в країні минулого тижня. За інформацією джерела видання, Міністерство національної оборони Туреччини заявило про початок "антитерористичної повітряної операції". У відомстві оголосили про "час розплати" за "віроломні напади негідників", зазначивши, що удари наносяться по позиціях курдів, яких Анкара визнає терористами.

Відео дня

"Надходить перша інформація про те, що було проведено всеосяжну повітряну операцію. У Туреччині сталося два теракти. Всі погляди були прикуті до Сирії. На сьогоднішній день виконано чотири операції: "Щит Євфрату", "Оливкова гілка", "Джерело світу" та "Операція "Весняний щит", — йдеться у матеріалі.

Туреччина завдала повітряних ударів по районах, близьких до зони проведення операції на півночі Сирії. Йдеться про регіони Тель-Ріфат, Маранез, Дербессіє, Малікіє, Айн-ель-Араб, Каракок, Айн-Дагне. Водночас в Іраку авіаатака була здійснена по районах Синджар, Сулейманія і Кандиль.

Теракт у Туреччині

13 листопада 2022 року на пішохідному проспекті Істікляль в історичному районі Стамбула пролунав вибух.

Наступного дня поліція затримала підозрюваного, який заклав бомбу на популярній вулиці Істікляль в стамбульському районі Бейоглу. Глава МВС Туреччини додав, що у слідства є докази, які вказують на те, що сліди атаки ведуть до Сирії.

Вас також можуть зацікавити новини: