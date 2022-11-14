За даними МВС країни, є докази того, що сліди атаки ведуть до Сирії.

Поліція затримала підозрюваного, який заклав бомбу на популярній вулиці Істікляль в стамбульському районі Бейоглу.

Як повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, людина, яка залишила в Бейоглу бомбу, затримана співробітниками Управління поліції Стамбула, передає Анадолу.

За словами глави відомства, у слідства є докази, які вказують на те, що сліди атаки ведуть до Сирії.

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"За нашими оцінками, наказ надійшов з Кобані, а виконавець нападу прибув з Африна",- повідомив Сойлу.

Крім цього, безпосередньо після вибуху поліцією затримано 21 особу за підозрою до причетності до вибуху.

Наявні у слідчих докази вказують на те, що вибух організувала PYD (бойове крило YPG - сирійської гілки терористичної організації PKK).

Міністр висловив співчуття родинам загиблих, побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

"Ще раз підкреслюю, що ті, хто заподіяли нам цей біль, незабаром отримають ще більш жорстку відповідь",- додав глава відомства.

Вибух на вулиці Істікляль у Стамбулі

У Стамбулі на пішохідній туристичній вулиці Істікляль в районі Бейоглу в неділю пролунав вибух. Його жертвами стали шестеро людей, ще 81 постраждали.

Того ж дня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив напад у центрі Стамбула. Він повідомив тоді, що жертвами теракту стали шестеро людей, ще 81 постраждали.

Тоді повідомлялося, що четверо людей загинули на місці вибуху, ще двоє - пізніше у лікарні. Розслідуванням теракту займаються 14 слідчих Генпрокуратури Туреччини та судмедексперти.

Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що 39 з 81 постраждалих вже виписані з лікувальних установ. П'ятеро госпіталізованих перебувають у реанімації, двоє з них у важкому стані, додав міністр.

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