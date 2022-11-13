За попередніми даними, внаслідок вибуху на популярному проспекті постраждали 11 людей.

Сьогодні вдень на пішохідному проспекті Істікляль в історичному районі Стамбула пролунав вибух.

За попередніми даними, внаслідок інциденту на багатолюдній вулиці постраждали 11 людей. На місце події прибули поліцейські й медики.

Причиною заклику міг стати теракт: за деякими даними, бомбу підірвав терорист-смертник.

Відео дня

Тим часом, у соцмережах уже з'явилися відео з моментом вибуху, а також його наслідками. На кадрах видно, що в момент інциденту там перебували багато людей.

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