Сьогодні вдень на пішохідному проспекті Істікляль в історичному районі Стамбула пролунав вибух.
За попередніми даними, внаслідок інциденту на багатолюдній вулиці постраждали 11 людей. На місце події прибули поліцейські й медики.
Причиною заклику міг стати теракт: за деякими даними, бомбу підірвав терорист-смертник.
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Тим часом, у соцмережах уже з'явилися відео з моментом вибуху, а також його наслідками. На кадрах видно, що в момент інциденту там перебували багато людей.
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