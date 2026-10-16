У Фінляндії пропонують ЄС повністю заборонити видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ

Обмеження у видачі віз росіянам щодо в’їзду до Шенгенської зони раніше запровадили, зокрема, країни Балтії, Польща, Чехія, а також Нідерланди, Данія та Швеція.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо напередодні дводенного саміту Європейської ради заявив, що ЄС має повністю заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії, повідомляють Gazeta.pl.

Орпо сподівається, що після зустрічі лідерів країн ЄС це питання набуде належного ходу і Європейська комісія почне над ним працювати.

Обмеження у видачі віз росіянам щодо в’їзду до Шенгенської зони раніше запровадили, зокрема, країни Балтії, Польща, Чехія, а також Нідерланди, Данія та Швеція.

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Найбільше віз громадянам Росії, як і раніше, видають країни Південної Європи, насамперед Італія, Франція та Іспанія.

За даними, минулого року росіяни могли отримати загалом навіть 800 тисяч віз.

"Це величезна цифра", – заявив прем’єр-міністр Орпо в середу в парламенті в Гельсінкі.

Він наголосив, що нинішня практика влади деяких держав є "нерозумною". Особливо це відбувається в умовах, коли спецслужби та органи безпеки попереджають про гібридну загрозу, а російські диверсійні дії або спроби їх здійснення на території Європи вже були доведеними.

В статті зазначається, що кілька днів тому Естонія приєдналася до заклику Фінляндії щодо туристичних віз для росіян.

"Неприпустимо, щоб російські туристи могли вільно подорожувати Європою та користуватися європейськими свободами, коли Росія щодня бомбардує українські міста і гинуть невинні люди", – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, якого цитує агентство BNS.

Міністр закликав Європейську комісію та держави-члени не лише припинити видачу туристичних віз громадянам Росії, а й значно посилити загальну візову політику, яка мала б охоплювати найближче оточення Володимира Путіна, прихильників його політики, а також російських спортсменів і спортивні команди, що підтримують дії режиму.

Цахкна визнав пріоритетом якнайшвидше введення заборони на в’їзд для осіб, які воюють у збройних силах Росії.

"Колишні російські військові становлять серйозну загрозу для безпеки всієї Європи. Це злочинці, яких Кремль може дедалі частіше використовувати для здійснення актів саботажу та дестабілізації в європейських країнах", – наголосив політик.

За словами дипломатів ЄС, найближчим до реалізації є заборона на в’їзд для ветеранів війни проти України. Складнішим є питання обмеження туристичних віз та пересування дипломатів. Введення таких обмежень обговорюється в контексті посилення безпеки ЄС.

Вже зараз обмеження стосується російських дипломатів, вони повинні повідомляти про свої наміри щонайменше за 24 години до виїзду з країни перебування та поїздки до іншої країни ЄС. У рамках нових обмежень вони повинні будуть щоразу перед поїздкою просити дозволу.

Візи для росіян

Раніше УНІАН повідомляв, що в Євросоюзі пропонують заборонити російським дипломатам виїжджати за межі держав перебування або робити це після отримання дозволу. Наразі російські дипломати можуть повідомити державу перебування і поїхати, куди хочуть. Стверджується, що значний відсоток російських дипломатів у Євросоюзі є співробітниками розвідки. Це є однією з основних вагомих причин, чому у ЄС хочуть обмежити їхній рух.

Також ми писали, що Німеччина закликає своїх європейських партнерів запровадити більш жорсткі обмеження на в’їзд російських громадян до ЄС за туристичними візами. Це відповідь на низку диверсійних атак РФ. Джерела, наближені до уряду, стверджують, що сама кількість виданих росіянам віз суперечить духу санкцій, пов’язаних з війною в Україні, та унеможливлює відстеження того, хто в’їжджає до ЄС і з якою метою. За даними Euractiv, у 2025 році Італія видала більше шенгенських віз, ніж будь-яка інша країна блоку.

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